Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Πάρο. Η παρουσιάστρια, μαζί με την οικογένειά της, γεμίζει τις ημέρες της στο νησί με όμορφες δραστηριότητες και στιγμές που θα θυμούνται για καιρό.

Μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, μοιράζεται συχνά φωτογραφίες από την καθημερινότητά τους, αποκαλύπτοντας μικρές στιγμές από την καλοκαιρινή τους απόδραση.

Οι βόλτες δίπλα στη θάλασσα, τα γραφικά σοκάκια της Πάρου και τα τραπέζια με παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις αποτελούν μερικές μόνο από τις αγαπημένες τους συνήθειες.

Όμως, ανάμεσα στις οικογενειακές εξορμήσεις τους ξεχώρισε μια διαφορετική δραστηριότητα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και τα παιδιά της βρέθηκαν στην ακτή, έχοντας μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό, με στόχο να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο ψάρεμα.

Ο γιος της παρουσιάστριας χάρηκε ιδιαίτερα με την ιδέα. Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η μητέρα του, ο μικρός στέκεται δίπλα στις βαρκούλες κρατώντας την απόχη του και περιμένει με ανυπομονησία την κατάλληλη στιγμή για να τη ρίξει στη θάλασσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

govastiletto.gr – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νέα οικογενειακά στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Πάρο