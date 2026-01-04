Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για την καθημερινότητά της μπροστά και πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας πώς προσαρμόζει την εικόνα της στα social media.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK! με τον Νίκο Γεωργιάδη, η παρουσιάστρια του Alpha παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί φίλτρα στις φωτογραφίες της, όπως κάνουν πολλές, χωρίς όμως υπερβολές.

«Επειδή και εγώ χρησιμοποιώ το FaceApp, όπως και όλες μας, με στενοχωρεί όταν γίνεται υπερβολικό. Είναι άλλο να γλυκάνεις κάποιες ατέλειες και άλλο να προσπαθείς να γίνεις η Αντζελίνα Τζολί», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στη σχέση της με τον χρόνο και τις μικρές αλλαγές που έχει κάνει στην εικόνα και την παρουσία της, από τα φρύδια μέχρι το στυλ της, επισημαίνοντας ότι όλα αυτά απαιτούν χρόνο και πειραματισμό για να βρει κανείς τι του ταιριάζει.

Ούτε από τον χρόνο πρέπει να έχεις παράπονο, σου φέρεται πολύ καλά.

Κάνω πλάκα στον σκηνοθέτη μου, του λέω «Γρηγοράκη, πρόσεξε! » γιατί στη διά ζώσης επικοινωνία πάντα μου λένε ότι από κοντά και άβαφη φαίνομαι πιο καλή σε σχέση με την εκπομπή. Ή και στη μαγικιέζ μου, τη Ρούλα, της λέω: «Με είδε κάποιος και μου είπε “καλέ, πιο όμορφη είσαι άβαφη” ». Με κοιτάει και σκέφτεται «τώρα να συμφωνήσω ή όχι, τι με συμφέρει;». (Γελάει.)

Εμείς οι γυναίκες έχουμε και τα τερτίπια του make-up, των μαλλιών, τα φρύδια, διάφορα πραγματάκια που αν τα κάνουμε σωστά και βρούμε τι μας ταιριάζει δείχνουμε καλύτερες. Η βασική διαφορά που βλέπω επάνω μου από την εποχή του Alter είναι στα φρύδια, που τα είχα και ως νύφη, και λέω «δεν υπήρχε και το FaceApp τότε, να προσθέσω φρύδια στις νυφικές φωτογραφίες! ». Αλλά πραγματικά νιώθω ότι έχω βρει αυτό που μου πάει, είτε στα μαλλιά, είτε στο μακιγιάζ είτε στο στυλ. Αυτό δεν το πετυχαίνουμε πριν από κάποια ηλικία.

Έχεις δεχτεί σχόλια από τηλεθεατές που μπορεί να σε έχουν προβληματίσει;

Αν καταλάβω ότι κάποιος με αγαπάει και μου κάνει ένα σχόλιο με καλή πρόθεση, το ακούω. Είτε είναι τηλεθεατής είτε συγγενής είτε φίλος. Και να ξέρεις ότι προσπαθώ και πάντα να αυτοδιορθώνομαι. Κάποτε άρχισα να παρατηρώ τον εαυτό μου και είδα ότι κουνάω πάρα πολύ τα χέρια μου. Το μετρίασα. Άλλες φορές είχα παρατηρήσει ότι γυρνούσα συχνά το κεφάλι μου και απευθυνόμουν σε ανθρώπους που δεν έβλεπε ο τηλεθεατής. Δεν θεωρώ ότι είμαι η τέλεια, η φτασμένη, που δεν κάνει λάθη. Το αντίθετο. Ούτε όμως είμαι κι αυτή που δεν θα πω τα «μπράβο» στον εαυτό μου.

