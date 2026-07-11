Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει, εδώ και λίγες ημέρες, τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Πάρο, μαζί με την οικογένειά της, δικούς της ανθρώπους και καλούς φίλους.

Μετά το τέλος της απαιτητικής, φετινής τηλεοπτικής σεζόν, η παρουσιάστρια έχει ανάγκη από ξεκούραση και ξέγνοιαστες στιγμές. Για ακόμη μια χρονιά, επέλεξε την Πάρο για πρώτη καλοκαιρινή εξόρμηση και ξεκίνησε να ανεβάζει όμορφες εικόνες από τις στιγμές της στο νησί.

Στο όμορφο κυκλαδίτικο νησί βρέθηκε και η κουμπάρα της Σταματίνας, η συνάδελφός της, Λίλα Κουντουριώτη, για να περάσουν μαζί λίγες στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Οι δύο γυναίκες διατηρούν μια φιλία ετών και έχουν αποδείξει ότι η σχέση τους αντέχει στο χρόνο. Μάλιστα, η Σταματίνα έχει βαφτίσει το μονάκριβο γιο της συναδέλφου της και αθλητικογράφου.

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Σταματίνα Τσιμτσιλή κοινοποίησε νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της, μαζί με την κουμπάρα της, σε ένα δείπνο τους σε γνωστό εστιατόριο της Νάουσας της Πάρου και στην πορεία πόσταρε μια σέλφι της, όπου φαίνεται και το εντυπωσιακό outfit που επέλεξε, σετάροντάς το με ένα υπέροχο statement κολιέ στο λαιμό.

govastiletto.gr – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Πάρο