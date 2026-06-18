Για άλλη μια χρονιά η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε στα MAD Video Music Awards 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον χαρακτήρα της ως το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χώρας, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η τιμητική βράβευση του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας του στην ελληνική δισκογραφία.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια του Happy Day μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την προετοιμασία της για τη λαμπερή βραδιά των μουσικών βραβείων, δίνοντας μια γεύση από όσα προηγήθηκαν πίσω από τις κάμερες.

Λίγες ώρες πριν τα φώτα ανάψουν και οι celebrities κατακλύσουν το κόκκινο χαλί, η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρισκόταν σε πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμασίας μαζί με την ομάδα που επιμελήθηκε το glamorous look της.

Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα άκρως εντυπωσιακό και λαμπερό φόρεμα διά χειρός Τάνιας Χριστοφοράτου, διακοσμημένο με λαμπερούς κρυστάλλους που αντανακλούσαν το φως σε κάθε κίνηση. Το outfit ολοκληρώθηκε με κομψά χρυσά πέδιλα, ενώ το χρυσό κόσμημα στον λαιμό της απογείωσε τη συνολική εικόνα.

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Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα ψηλά, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της αλλά και το εντυπωσιακό ντεκολτέ του φορέματος.

Ανάμεσα στα backstage στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram, ξεχώρισε και μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία με τις κόρες της, οι οποίες βρέθηκαν στο πλευρό της λίγες ώρες πριν από την έναρξη των βραβείων.

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