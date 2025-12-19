Το “Happy Day” παρουσίασε σήμερα αποκλειστικά πλάνα από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό το βάρος της μήνυσης του Στέφανου Παπαδόπουλου. Στα βίντεο που προβλήθηκαν, ο ερμηνευτής εμφανίζεται να απευθύνεται στο κοινό με νόημα, προτρέποντας τους πάντες να παραμένουν αυθεντικοί και πιστοί στον εαυτό τους.

Στην εκπομπή Happy Day προβλήθηκαν βίντεο από την χθεσινή βραδιά της πρεμιέρας με τον τραγουδιστή να καλησπερίζει το κοινό στην πίστα, στέλνοντας μήνυμα στον καθένα να είναι ο εαυτός του.

«Δέχεται ένα πρωτοφανές κύμα υποστήριξης, χωρίς να θέλουμε να αμφισβητήσουμε τις προθέσεις του καταγγέλλοντος. Έχει ενδιαφέρον που μιλάει στον κόσμο, μιλάει στο κοινό του. Έχει υποβληθεί μια μήνυση, θα την εξετάσει ο εισαγγελέας και θα δει αν την τοποθετήσει στο αρχείο ή αν ασκήσει δίωξη και μετά αναλάβει ανακριτής.

Πλέον μπορούμε να μιλήσουμε με ονόματα και όχι με πληροφορίες, εικασίες για το πότε θα γίνει η καταγγελία. Όλο αυτό μας είχε προξενήσει εντύπωση και το μοιραστήκαμε μαζί σας», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Λίγες ώρες μετά τη μήνυση, ο δικηγόρος του δημοφιλή τραγουδιστή, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης είχε εκδώσει ανακοίνωση, που έκανε λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης εις βάρος του γνωστού τραγουδιστή».

