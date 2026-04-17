Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε δημόσια στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μυλωνάκης, στέλνοντας μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, η παρουσιάστρια στάθηκε και στην απουσία της Τίνας Μεσσαροπούλου, η οποία βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του συζύγου της στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο υφυπουργός υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε άμεσα για νοσηλεία.

Η ίδια τόνισε πως η δημοσιογράφος βρίσκεται εκεί που πρέπει, στηρίζοντας τον άνθρωπό της σε μια δύσκολη στιγμή, ενώ ευχήθηκε δημόσια να υπάρξουν σύντομα θετικά νέα για την πορεία της υγείας του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και επέμβαση εμβολισμού. Η κατάσταση του παραμένει σταθερή, χωρίς επιδείνωση, κάτι που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ έχει ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία μείωσης της καταστολής, ώστε να αξιολογηθεί η νευρολογική του κατάσταση.

