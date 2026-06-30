Το νέο βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη πριν λίγες ώρες στον λογαριασμό της στο TikTok σχολίασε η παρέα του Happy Day.

Στο εν λόγω βίντεο, η influencer απάντησε με τον τρόπο της σε χρήστη που της είπε ότι είναι για τα πανηγύρια. Τότε, η ίδια, έκανε πως κλαίει, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένιωσε δυνατή, λόγω του τραπεζικού της λογαριασμού.

«Αυτό το bank account πρέπει να έχει πολλά μηδενικά γιατί το ακούμε και το φανταζόμαστε πολύ δυνατό. Θέλω να της πω ότι αυτό το σύμπτωμα, παθογένεια κοινωνική θα το έλεγα εγώ, ότι έχουμε αναγάγει το χρήμα στην απόλυτη αξία… δεν είναι η απόλυτη αξία. Τα χρήματα είναι για να περνάς καλά», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Το ότι έχει το παιδάκι της, έχει έναν σύντροφο και είναι καλά, είναι σε έναν μαγευτικό προορισμό στο Μπαλί, αυτοί είναι λόγοι να είναι χαρούμενη και ευγνώμων και να σκέφτεται ότι πραγματικά έχει πετύχει. Τα χρήματα σου δίνουν μια ευχέρεια να κάνεις πράγματα», πρόσθεσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και κατέληξε: «Οι πραγματικά επιτυχημένοι και πλούσιοι, όπως είναι και εκείνη, δεν χρειάζεται να το φωνάζουν… φαίνεται».

Δείτε το βίντεο της Ιωάννας Τούνη:

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