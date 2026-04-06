Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Κατερίνα Καινούργιου την Παρασκευή 3 Απριλίου και η Σταματίνα Τσιμτσιλή – το απόγευμα του Σαββάτου- την επισκέφτηκε στο μαιευτήριο για να της ευχηθεί από κοντά για το χαρμόσυνο γεγονός.

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε μέσα από το Happy Day: «Πήγα και είδα το Κατερινάκι μας το Σάββατο. Ένα καλό δώρο της είχα πάρει πριν γεννήσει, αλλά εκεί δεν μπορείς να πας με άδεια χέρια και της πήγα ένα τεράστιο αρκουδάκι με ροζ φιόγκο. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη και πολύ ευτυχισμένη!».

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο αρραβωνιαστικός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, με τη μικρή Ξένια να αποτελεί ήδη την απόλυτη προτεραιότητά τους. Ευχές από φίλους, συνεργάτες και followers κατακλύζουν τα social media.

