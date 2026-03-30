Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, θέλησε να αποχαιρετήσει την Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Happy Day, αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τη Μαρινέλλα, αλλά και στον ιδιαίτερο τρόπο που μαγνήτιζε το κοινό της.

«Η Μαρινέλλα είναι μια φωνή που μας συντρόφευσε σε πάρα πολλές στιγμές της ζωής μας, τους γονείς μας αλλά και εμάς. Μια γυναίκα που βρισκόταν στη σκηνή και στις επάλξεις, μαγνήτιζε και μάγευε το κοινό της, με την ενέργειά της και τη σκηνική της παρουσία», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Και συνέχισε: «Εγώ είχα την τύχη και την τιμή να την γνωρίσω και να κάνω κάποιες συζητήσεις μαζί της. Θέλω να σας πω ότι τελικά όσο πιο επιτυχημένος και λαμπερός είσαι, τόσο πιο σεμνός είσαι. Αυτή η γυναίκα μόνο που υπήρχε, σε έκανε να νιώθεις να θες να υποκλιθείς μπροστά της. Παρόλα αυτά ήταν τόσο προσιτή, χαλαρή και γλυκιά. Ήταν υπέροχη».

«Ξέρετε όλοι ότι έφυγε από τη ζωή μετά από μία μάχη πολλών μηνών. Μετά το περιστατικό στη σκηνή του Ηρωδείου, δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει. Μπορεί πολλοί να πίστευαν στις δυνάμεις της γιατί ήταν μαχήτρια αλλά δυστυχώς τα πράγματα πήραν μια προδιαγεγραμμένη πορεία μέχρι και προχθές που τελικά έσβησαν τα μάτια της. Η κόρη της Τζωρτίνα, όλο αυτό το διάστημα ενημέρωνε του οικείους για την πορεία της υγείας της. Την προστάτευε και δεν ήθελε για πολλούς λόγους να έρθουν άνθρωποι σε επαφή μαζί της», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η ανακοίνωση της οικογένειας για την κηδεία της

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

