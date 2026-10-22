Τις δηλώσεις της Τζούλιας Νόβα σχετικά με τις δύσκολες στιγμές που υποστηρίζει ότι βίωσε σε προηγούμενη τηλεοπτική συνεργασία σχολίασαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Happy Day».

Η Τζούλια Νόβα είχε αναφέρει πως για τρία χρόνια δεν μιλούσε για τις συμπεριφορές που, όπως είπε, την είχαν ενοχλήσει, παραδεχόμενη ότι αυτό ήταν λάθος.

Η τοποθέτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τον Πέτρο Πολυχρονίδη

Μετά την προβολή των δηλώσεων, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στον Πέτρο Πολυχρονίδη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της τηλεοπτικής παραγωγής με την οποία συνδέεται η Τζούλια Νόβα.

«Όταν υπάρχει ένας πρωταγωνιστής που είναι τόσα χρόνια σε ένα προϊόν, που είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, εγώ αν ήμουν Πέτρος θα με στενοχωρούσε, γιατί όταν αφήνεις τόσο σοβαρά υπονοούμενα και τόσες πολλές φορές, με κάποιο τρόπο λερώνει και σένα αυτή η ιστορία», σχολίασε η παρουσιάστρια.

Στη συζήτηση παρενέβη και η Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία αναγνώρισε ότι η Τζούλια Νόβα έχει δικαίωμα να μιλήσει για όσα την πλήγωσαν, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα μπορούσε να αναφερθεί πιο συγκεκριμένα στα πρόσωπα ή στις συνθήκες που την ενόχλησαν.

«Να πει αν είχε θέμα με την παραγωγή ή την αρχισυνταξία»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε ξανά τον λόγο, τονίζοντας ότι οι γενικές αναφορές ενδέχεται να δημιουργούν εντυπώσεις για περισσότερα πρόσωπα, ακόμη κι αν δεν κατονομάζονται.

Όπως είπε, η Τζούλια Νόβα θα μπορούσε να περιγράψει όσα έζησε χωρίς απαραίτητα να αναφέρει ονόματα, διευκρινίζοντας αν τα προβλήματα αφορούσαν την παραγωγή ή την αρχισυνταξία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θεωρεί την Τζούλια Νόβα έναν γλυκό άνθρωπο, ο οποίος μιλά με ειλικρίνεια στις συνεντεύξεις του. Κλείνοντας, εξέφρασε την ευχή να αισθανθεί έτοιμη να μιλήσει ανοιχτά για όσα έχει βιώσει, στον βαθμό που η ίδια επιθυμεί.