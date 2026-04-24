Σταματίνα Τσιμτσιλή: Γιατί αποφεύγει να πραγματοποιεί κοσμικές εμφανίσεις με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή διασκέδασε, το βράδυ της Πέμπτης 23/4, στον Τάκη Ζαχαράτο και την Έλενα Παπαρίζου. Στην παρέα της ήταν αγαπημένα της πρόσωπα, αλλά και ο σύζυγός της, Θέμης Σοφός, με τον οποίο πραγματοποιεί σπάνια δημόσιες εμφανίσεις σε κοσμικές εκδηλώσεις.

Η ίδια έκανε διάφορες αναρτήσεις, στο προφίλ της στο Instagram, από την όμορφη βραδιά που πέρασε, έχοντας βρει λίγο ελεύθερο χρόνο και την ξεκούραση για να καταφέρει να ξενυχτήσει, ώστε το πρωί να βρίσκεται στα στούντιο του Alpha για να παρουσιάσει το Happy Day.

Μετά το τέλος της βραδιάς, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «BreakfastStar, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, αποκαλύπτοντας το λόγο που πηγαίνουν σπάνια σε κοσμικές εκδηλώσεις και φωτογραφίζονται στις κάμερες.

Αρχικά, είπε για την έξοδό της: «Δεν πολύ βγαίνω και δεν αντέχω τόσο αργά το βράδυ. Για να τα καταφέρνω προσπάθησα να κοιμηθώ λίγο το μεσημέρι και ξέρω και αύριο το μεσημέρι θα είμαι αρκετά εξαντλημένη αλλά το διασκέδασα πολύ».

Για τον σύζυγό της, αποκάλυψε: «Πάντα βγαίνουμε μαζί αλλά δεν βγαίνουμε σε διάφορες εκδηλώσεις που μπορεί να έχει κάμερες και τέτοιου τύπου δημοσιότητα γιατί δεν αρέσει στον σύζυγό μου η δημοσιότητα. Τον χρόνο με τους φίλους μας τον περνάμε μαζί, θα πάμε μαζί για ένα φαγητό, για σινεμά είναι χαρά μας να περνάμε το χρόνο μας μαζί και με τα παιδάκια μας».

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Θέμη Σοφού σε εκδήλωση με κάμερες και δημοσιογράφους ήταν το Νοέμβριο του 2025 στο Christmas Theater, όπου παρακολούθησαν το μιούζικαλ «Cats».

