Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Οι ραγδαίες εξελίξεις έχουν πυροδοτήσει ένα κύμα παγκόσμιας ανησυχίας, με τις κυβερνήσεις πολλών χωρών —συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας— να εκδίδουν κατεπείγουσες ταξιδιωτικές οδηγίες για την προστασία των πολιτών τους που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, αγωνίας και αβεβαιότητας παραμένουν οι Έλληνες που διαμένουν ή εργάζονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και σε πόλεις όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και το Μπαχρέιν, παρακολουθώντας με ανησυχία τις εξελίξεις και αναμένοντας νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου, με αφορμή όσα συμβαίνουν, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μέσα από την εκπομπή «Happy Day» αναφέρθηκε στο πρόσφατο ταξίδι που έκανε στο Ντουμπάι με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό και τα τρία παιδιά τους.

«Έχουμε Έλληνες παντού και ειδικά στα Εμιράτα, αυτό που συμβαίνει παιδιά, τώρα να μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία, που μια βδομάδα πριν ακριβώς ήμουνα σ’ αυτά τα μέρη. Ήμουν πολύ τυχερή, αλλά δεν το βλέπω έτσι. Τελικά σε ένα μέρος που θεωρείς ότι είναι το κέντρο της οικονομίας, του εμπορίου, του κόσμου, πραγματικά η τεχνολογία… Υπάρχει οργασμός ανοικοδόμησης, υπάρχει τρομερός πλούτος, επιχειρηματικές ευκαιρίες. Όταν πλήττεται ένα τέτοιο μέρος και ξαφνικά υπάρχει οδηγία μέχρι την Τετάρτη κλειστά σχολεία, τηλεργασία και μείνετε στα σπίτια σας, σε σοκάρει το πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθεις…», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

