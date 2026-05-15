Ο Γιώργος Μυλωνάκης ύστερα από 26 μέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε στην Γερμανία προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα. Στο πλευρό του βρίσκεται συνεχώς η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μιλώντας στην κάμερα του Breakfast at Star αναφέρθηκε στην Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Γιώργο Μυλωνάκη στέλνοντας τις ευχές της στην οικογένειά τους.

«Δεν κάνουμε συζητήσεις για του χρόνου, στη λογική ότι κρατάμε πάντα τη γνωστή συνταγή και αν προκύψει μία ανάγκη για μία αλλαγή μπορεί να την κάνουμε και μέσα στη σεζόν. Δηλαδή αν νιώσουμε ότι θέλουμε λίγο να ανακατέψουμε τη ροή, τη σκαλέτα, το κάνουμε και μέσα στη σεζόν, δεν αγχωνόμαστε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με 100 καινούργιες ιδέες και 40 στήλες» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή για το τηλεοπτικό της μέλλον και την εκπομπή Happy Day.

Στη συνέχεια όταν ρωτήθηκε για τα όσα συνέβησαν με την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, η ίδια απάντησε: «Η Τίνα μας από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό του Γιώργου και η γενικότερη στάση της και το συμβάν αυτό καθεαυτό μας έχει συγκινήσει και μας έχει συγκλονίσει. Εύχομαι σύντομα να πάνε όλα καλά, ο άντρας της να είναι σιδερένιος, και να γυρίσει στις επάλξεις, στην καθημερινότητά του, στα παιδάκια του και το σπίτι του και αντίστοιχα η Τίνα στη δική της καθημερινότητα. Η Τίνα δεν έχει περιθώριο να μην είναι δυνατή. Επικοινωνούμε καθημερινά και πολλές φορές μέσα στη μέρα».

