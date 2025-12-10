Στην εκπομπή «Happy Day», η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε τις εντυπώσεις της από τη συνάντησή της με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) στο χριστουγεννιάτικο δείπνο του συλλόγου «Ελπίδα».

Ειδικότερα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε: «Αφού λοιπόν πήγαμε εκεί και ήταν πολύ ωραία και ήταν και πάρα πολύς κόσμος και όλοι με διάθεση να στηρίξουνε. Έρχεται η Κίμπερλι στο τραπέζι της Σίλιας Κριθαριώτη. Ήταν μαζί με τον στυλίστα της, τον Fancy James.

Θέλω να σας πω ότι η Αλεξάνδρα Νίκα, η κούκλα σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, ήταν αυτή που βοήθησε να γίνουν οι συστάσεις. Η Κίμπερλι από κοντά είναι πολύ ωραία, πολύ μινιόν, πολύ fit και πάρα πολύ επικοινωνιακή. Και παρόλο που έχει την ασφάλειά της, τους ακολούθους της… δηλαδή θα ‘ρθει, θα σου μιλήσει, θα σε αγγίξει, θα δώσει το χέρι της για χειραψία. Θέλω να πω ότι είναι ζεστή. Συγγνώμη, αλλά σ’ αυτές τις θέσεις, πολύ συχνά βλέπεις ανθρώπους που είναι δυσπρόσιτοι, αποστειρωμένοι… Κρατούν μια απόσταση. Αυτή ήταν πάρα πολύ ζεστός άνθρωπος.

Και επειδή της είπε ο αγαπημένος μου Νίκος Κριθαριώτης, ο αδερφός της Σίλιας, με τη Ναστάζια τη γυναίκα του που μας βλέπουν φανατικά, ότι αύριο θα τα πούνε στην εκπομπή, μου λέει “κοίτα μη πεις”, μου λέει “τίποτα κακό”, γιατί θα δει Happy Day».

