Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε λίγο πριν την εκπομπή Happy Day στον Alpha.

Σε συνέντευξή της, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η προηγούμενη τηλεοπτική της συνεργασία την άφησε πληγωμένη και απογοητευμένη, αλλά παράλληλα αποτέλεσε την αφορμή για μια νέα αρχή στη ζωή της.

«Ένιωσα προσβεβλημένη και στενοχωρημένη και έκλαιγα για όσα συνέβησαν», είπε η Τσιμτσιλή, προσθέτοντας ότι μέσα από αυτά τα δύσκολα, βγήκαν πολύτιμα δώρα για το μέλλον της.

Υπογράμμισε πως η πρόταση του Alpha για το Happy Day ήρθε σαν μια ευκαιρία που δεν θα είχε εμφανιστεί αν δεν είχαν προηγηθεί οι δυσκολίες, δείχνοντας ότι μερικές φορές οι αναποδιές οδηγούν σε κάτι καλύτερο.

Η παρουσιάστρια τόνισε πως συχνά η ζωή κρύβει ένα καλύτερο σχέδιο, που μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο με υπομονή και πίστη, ακόμα κι όταν τα γεγονότα φαίνονται δυσάρεστα.

Δείτε το απόσπασμα στο 04:00:

