Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός συμπλήρωσαν χθες 15 χρόνια έγγαμου βίου και η παρουσιάστρια του Happy Day έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σχέση τους.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξομολογήθηκε πως έχουν μοιραστεί τόσες στιγμές και τόσα συναισθήματα που νιώθει σαν είναι παντρεμένοι όχι δεκαπέντε χρόνια, αλλά μία ολόκληρη ζωή.

«Δεκαπέντε χρόνια πριν. Πραγματικά, δεν μπορώ να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Κι όμως, όταν σκέφτομαι όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί, νιώθω πως μέσα σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια χωράει μια ολόκληρη ζωή. Τόσες στιγμές, τόσες αναμνήσεις, τόσα συναισθήματα. Εύχομαι πάνω απ’ όλα να είμαστε υγιείς και αγαπημένοι. Να συνεχίσουμε μαζί όπως είμαστε στα εύκολα και στα δύσκολα και να καμαρώνουμε τα παιδάκια μας να μεγαλώνουν ευτυχισμένα και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους» έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

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