Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποφάσισε να μπει στο κλίμα των Χριστουγέννων, με μια παιδική και χαρούμενη διάθεση, στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο της.

Η παρουσιάστρια του Alpha, που φροντίζει τα Σαββατοκύριακά της να αφιερώνεται αποκλειστικά και μόνο στην οικογένειά της, θέλησε να περάσει το μεσημέρι της Κυριακής 16/11 στολίζοντας το δέντρο με τα παιδιά της, φέρνοντας έτσι τη γιορτινή ατμόσφαιρα στο σπίτι τους.

Μάλιστα, η ίδια ανέβασε μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram μερικές φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο με τη χαρά της να είναι εμφανής, μιας και τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που αγαπάει ιδιαιτέρως.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

