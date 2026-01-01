H Σταματίνα Τσιμτσιλή έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη σε γνωστό περιοδικό. Η παρουσιάστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική ζωή της και τη μακρόχρονη κοινή διαδρομή με το σύζυγο της, Θέμη Σοφό, με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Τον Φεβρουάριο κλείνετε 16 χρόνια με τον Θέμη. Πόσο εύκολο είναι να μη χαθεί η σπίθα στη σχέση;

Η σπίθα του πρώτου καιρού σίγουρα θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν ξέρω αν μένει και η ίδια. Αλλά το θέμα είναι αυτή τη σπίθα να την κάνει φωτιά που θα καίει στο τζάκι του σπιτιού σου για χρόνια. Γιατί η σπίθα μπορεί να είναι πολύ δυνατή, που σε εντυπωσιάζει, αλλά μπορεί με τη λάθος διαχείριση να σβήσει και να σου μείνουν μόνο τα ξύλα, που δεν μπορούν να φέρουν ζεστασιά από μόνα τους. Εμείς αυτό που προσπαθούμε με αγάπη, σεβασμό και υποστήριξη είναι να μη σταματήσει να καίει αυτή η φωτιά στο σπίτι μας.

Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν είναι διαφήμιση για βούτυρο η ζωή σας.

Προφανώς και δεν το συζητώ. Ίσα ίσα, σου λέω ότι το προσπαθούμε μαζί. Υπάρχουν διακυμάνσεις, υπάρχουν εύκολες περίοδοι και άλλες πιο δύσκολες. Περίοδοι που μπορεί ένας από τους δύο να περνάει δύσκολα στη δουλειά και να υπάρχει ένας εκνευρισμός. Αλλά αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι και οι δύο προσπαθούμε να παραμερίζουμε τις όποιες δυσκολίες και να εστιάζουμε στο ότι είμαστε μαζί από επιλογή. Αγαπιόμαστε, έχουμε τρία παιδιά και θέλουμε να είμαστε μια οικογένεια ευτυχισμένη.

Πώς διαβάζεις ταυτόχρονα τρία παιδιά;

Καλά, με δύο παιδιά στην προεφηβεία και ένα μικρούλι στην Β’ δημοτικού, δεν τα διαβάζω ως δασκάλα. Αλλά είμαι εκεί να τους θυμίσω «γράφεις διαγώνισμα», «να σε εξετάσω» ή σε οτιδήποτε άλλο θέλουν. Είμαι εκεί να φάμε μαζί το μεσημέρι, να συζητήσουμε, να κάνω τον ταξιτζή της γειτονιάς που τα πάει δεξιά και αριστερά, γιατί ο Θέμης έχει μία καθημερινότητα που πριν από τις 21:00 δεν του επιτρέπει να είναι στο σπίτι. Είμαι και ο άνθρωπος που θέλω να προλάβω να δω και τους φίλους μου, να πιώ έναν καφέ, να είμαι εντάξει στη δουλειά. Όλο αυτό κάποια στιγμή με έφτασαν σε ένα σημείο που είπα «κοίτα, δεν βγαίνει έτσι, δεν αντέχω» και πήρα δύο σημαντικές αποφάσεις. Ξεκίνησα ξανά ένα κύκλο ψυχοθεραπείας ύστερα από αρκετά χρόνια και πολύ συνειδητά μείωσα τα «ναι» που έλεγα σε άσκοπες υποχρεώσεις. Κάποια στιγμή η διαχείριση της καθημερινότητας με έκανε να νιώθω ότι «κρασάρω». Δεν με αφήνει να απολαύσω τα όμορφα που υπάρχουν στη ζωή μου. Δηλαδή, αυτά που θεωρούμε αυτονόητα, για τα οποία όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε να είμαστε ευγνώμονες. Δηλαδή, έχω τρία γερά παιδάκια, είμαι καλά με τον άνθρωπο μου, έχω μια δουλειά που αγαπώ. Αλλά ερχόταν η Δευτέρα, έφτανε Παρασκευή και έμοιαζε σαν ένα μικρό εικοσιτετράωρο που τελειώνει και πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι μεγαλώνουμε με ώθησε να κάνω πιο σωστές επιλογές στη ζωή μου, να μη χαραμίζομαι, να μην ξοδεύουμε.

Όταν έκλεισες τα 40, δεν το είχες νιώσει αυτό;

Όχι, όχι. Ίσως επειδή ήμουν ήδη με τον άνθρωπο μου, έχουμε κάνει τα παιδιά μας, επαγγελματικά νιώθω καλά. Η ηλικία μου σε σχέση με αυτά που υπάρχουν στη ζωή μου μοιάζει απόλυτα συμβατή, οπότε δε με άγχωσε. Δεν θέλω να νιώθω ότι περνάνε τα χρόνια της ζωής και απλά ξοδευόμαστε σε άσκοπες μετακινήσεις και συναντήσεις. Ήταν για μένα ένα μάθημα του 2025 αυτό. Τον Σεπτέμβριο που γύρισα από τις διακοπές είχα πει ότι θέλω να επενδύσω στην ψυχική μου ηρεμία και το έκανα πολύ συνειδητά.

Σε μία διαφωνία ποιος υποχωρεί πιο εύκολα;

Εγώ, αλλά επειδή συνήθως εγώ ανεβάζω και τους τόνους, εγώ κάνω και πίσω. Είμαι εκείνη που τσακώνεται μόνη της, οπότε τα παίρνει πίσω. Ο Θέμης, και ως χαρακτήρας αλλά και λόγω της δουλειάς του, διαχειρίζεται πολύ την ένταση. Παρόλο που το έχω δουλέψει σε σχέση με αυτό που ήμουν παλιά, παραμένω πιο παρορμητική. Όταν νιώσω κάτι, θα το πω και χωρίς να το φιλτράρω και μπορεί να δημιουργήσω και μια στιγμή έντασης. Ο Θέμης δεν θα ακολουθήσει.

Εσύ θα μπορούσες να μείνεις σε ένα γάμο μόνο για τα παιδιά;

Αυτό το “έμεινα για τα παιδιά” το άκουγα κυρίως στη γενιά των γονιών μας, όχι στη δική μας. Στη δική μας, όπου οι γυναίκες είναι χειραφετημένες και συνήθως έχουν και τη δουλειά τους. δεν νομίζω ότι μένει κάποια για τα παιδιά αν δεν είναι πραγματικά ευτυχισμένη και δεν θεωρώ ότι είναι και σωστό. Γιατί και τα παιδιά σου δεν πρέπει να παίρνουν το μήνυμα ότι εσύ θυσιάζεσαι για αυτά. Τα παιδιά θέλουν να νιώθουν ότι είσαι εκεί γιατί αγαπάς τον μπαμπά τους, γιατί αγαπάς τα παιδιά σου, γιατί το κάνεις επειδή το θες, όχι επειδή ζορίζεσαι. Γιατί στο τέλος θα σου πουν “εγώ δεν σου ζήτησα να θυσιαστείς για μένα”. Εύχομαι και προσεύχομαι η ζωή να μη μου φέρει μπροστά μου τέτοια διλήμματα και αυτό που νιώθω τώρα να μην αλλάξει ποτέ.

govastiletto.gr – Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή για τον χωρισμό-βόμβα