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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέτρεξε, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στα μαθητικά χρόνια της, ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία της από το παρελθόν.
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους της ένα στιγμιότυπο από σχολική γιορτή, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με συμμαθήτριές της, φορώντας τη χαρακτηριστική σχολική ενδυμασία της εποχής.
Η ίδια απαθανατίζεται, κρατώντας την ελληνική σημαία.
«Όταν μια ανάρτηση του σχολείου σου σε γυρνά στο παρελθόν!» έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή πάνω στην εικόνα που ανέβασε μέσα από ένα Instagram story.
Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε:
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