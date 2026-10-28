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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέτρεξε, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στα μαθητικά χρόνια της, ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία της από το παρελθόν.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους της ένα στιγμιότυπο από σχολική γιορτή, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με συμμαθήτριές της, φορώντας τη χαρακτηριστική σχολική ενδυμασία της εποχής.

Η ίδια απαθανατίζεται, κρατώντας την ελληνική σημαία.

«Όταν μια ανάρτηση του σχολείου σου σε γυρνά στο παρελθόν!» έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή πάνω στην εικόνα που ανέβασε μέσα από ένα Instagram story.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε:

govastiletto.gr – Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τζούλια Νόβα: «Αν ήμουν ο Πολυχρονίδης, θα στενοχωριόμουν»

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