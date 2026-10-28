Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους της ένα στιγμιότυπο από σχολική γιορτή, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με συμμαθήτριές της, φορώντας τη χαρακτηριστική σχολική ενδυμασία της εποχής.

Η ίδια απαθανατίζεται, κρατώντας την ελληνική σημαία.

«Όταν μια ανάρτηση του σχολείου σου σε γυρνά στο παρελθόν!» έγραψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή πάνω στην εικόνα που ανέβασε μέσα από ένα Instagram story.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσίευσε:

govastiletto.gr – Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τζούλια Νόβα: «Αν ήμουν ο Πολυχρονίδης, θα στενοχωριόμουν»