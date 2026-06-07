Μια σπάνια γυναικεία μάζωξη για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία απόλαυσε το βράδυ του Σαββάτου συντροφιά με τη μητέρα και την αδελφή της.

Η οικοδέσποινα του «Happy Day», γνωστή για την αδυναμία που έχει στους δικούς της ανθρώπους, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία γεμάτη ζεστασιά.

Μακριά από τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, η παρουσιάστρια γεμίζει μπαταρίες δίπλα στα πρόσωπα που αποτελούν, μαζί με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό και τα παιδιά τους, τον πυρήνα της ευτυχίας της.

govastiletto.gr -Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Περήφανοι γονείς στην αποφοίτηση της κόρης τους από το Δημοτικό