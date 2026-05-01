Μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα είναι η σημερινή για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς η Πρωτομαγιά σηματοδοτεί όχι μόνο την άνοιξη, αλλά και τη στιγμή που έγινε για πρώτη φορά μητέρα.

Πριν από 13 χρόνια, το 2013, η παρουσιάστρια υποδέχτηκε στον κόσμο την πρώτη της κόρη, τη Νάγια, και από τότε η ζωή της άλλαξε ριζικά.

Σήμερα, έχοντας δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, είναι μητέρα τριών παιδιών και δεν κρύβει ποτέ ότι αυτά αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά της.

Με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της, θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη συγκίνησή της, μιλώντας με τρυφερότητα για τη μέρα που έγινε για πρώτη φορά μαμά: «Για μένα αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική, γιατί σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια έγινα για πρώτη φορά μανούλα. Γεννήθηκε η Νάγια, η κορούλα μας».

Η ίδια δεν παρέλειψε να ευχηθεί υγεία και χαρά σε όλες τις οικογένειες, τονίζοντας πόσο ξεχωριστή είναι αυτή η πρώτη εμπειρία μητρότητας, ενώ χαρακτήρισε την κόρη της «δυναμική», λέγοντας πως αυτό φάνηκε από πολύ νωρίς στην πορεία της ζωής τους.

