Στον χαμό του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στα 90 του χρόνια, αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην έναρξη της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 19/10.

Η παρουσιάστρια μίλησε με βαθιά συγκίνηση για τον εμβληματικό «Καπετάνιο», υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς του με τον Alpha και την έμπρακτη προσφορά του στη διαδρομή του τηλεοπτικού σταθμού. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως η εκπομπή έχει ετοιμάσει ένα ειδικό τηλεοπτικό αφιέρωμα προς τιμήν του.

Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

«Θέλω να σας πω ότι μέσα στην πορεία της εκπομπής θα δούμε και ένα βίντεο αφιέρωμα για τον καπετάνιο, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, που όπως όλοι έχετε μάθει έφυγε από τη ζωή. Για εμάς ο καπετάνιος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ήταν ένας άνθρωπος που ήταν έμπρακτα κοντά στον Alpha σε πολύ σημαντικές στιγμές, πάντα στο πλευρό μας, έτσι με ένα λόγο πολύ συγκινητικό, με μια πολύ δυναμική παρουσία. Οπότε και εμείς με τη σειρά μας δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και έτσι να αποτίσουμε φόρο τιμής με ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και θα το δούμε σε λίγο», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή ενώ την ημέρα του θανάτου του έκανε και μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γράφοντας: «Καλό ταξίδι «Καπετάνιε» . Ήσουν πάντα στο πλευρό μας…».

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