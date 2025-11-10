Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Το βράδυ του Σαββάτου η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με την καλή της φίλη, Ιωάννα Μπούκη και τους συζύγους τους βρέθηκαν στο Christmas Theater και παρακολούθησαν το πολυβραβευμένο μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber, «CATS».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Θέμη Σοφό και η Ιωάννα Μπούκη με τον Αντώνη Σρόιτερ διατηρούν στενή φιλία και συχνά απολαμβάνουν κοινές εξόδους ή διακοπές. Τα δύο ζευγάρια έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετα και χαρούμενα, ενώ πόζαραν χαμογελαστά στον φωτογραφικό φακό πριν την έναρξη της παράστασης.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, Χαμογέλα και Πάλι, σχολίασε την πορεία του Happy Day. Όπως παραδέχτηκε η παρουσιάστρια του Alpha, η ίδια και οι συνεργάτες της δηλώνουν χαρούμενοι με τη φετινή πορεία της εκπομπής, τονίζοντας πως πρόκειται για μια δύσκολη και ανταγωνιστική δουλειά.

«Η φετινή χρονιά είναι πολύ καλή μέχρι στιγμής, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Νομίζω ότι η δουλειά μας κρίνεται στον τερματισμό και είναι μαραθώνιος. Είμαι όμως πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη γιατί απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Απολαμβάνουμε τη σεζόν, είμαστε αγαπημένοι και αυτό είναι που έχει για μένα σημασία», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Λίγα λόγια για το «CATS»

Βασισμένο στην ποιητική συλλογή του T.S. Eliot («Το Βιβλίο των Πρακτικών Γατών του Γέρου Πόσουμ»), το «CATS» αφηγείται τη συναρπαστική νύχτα του Jellicle Ball, όπου ανάμεσα στις Γάτες Τζέλικλ επιλέγεται εκείνη που θα αναγεννηθεί στο μυστηριώδες Heaviside Layer. Με μουσική, χορό, αλλά και ποίηση, το έργο ξεχωρίζει ως ένα σπάνιο θέαμα συναίσθησης και φαντασίας.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

