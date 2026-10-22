Στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας απαθανατίστηκαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Ιωάννα Σρόιτερ, απολαμβάνοντας μια χαλαρή έξοδο για ψώνια. Η οικοδέσποινα του «Happy Day» και η σύζυγος του Αντώνη Σρόιτερ συνδέονται με μια μακροχρόνια, δυνατή φιλία και συχνά ξεκλέβουν χρόνο από τις αυξημένες υποχρεώσεις τους για να περάσουν στιγμές μαζί.

Παρά το φορτωμένο καθημερινό πρόγραμμα της παρουσιάστριας του Alpha λόγω των τηλεοπτικών και οικογενειακών της καθηκόντων, αλλά και τους χαμηλούς τόνους που επιλέγει να κρατά η Ιωάννα Σρόιτερ στην προσωπική της ζωή, οι δυο τους φροντίζουν να ανανεώνουν τακτικά τις κοινές τους εμφανίσεις.

Αυτή τη φορά, οι δυο τους επέλεξαν το κέντρο της πρωτεύουσας για τη βόλτα τους, βρίσκοντας την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους και να περάσουν λίγο χρόνο μαζί.

Δείτε φωτογραφίες από τη βόλτα τους

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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