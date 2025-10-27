Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, στο Happy Day, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η ομάδα της σχολίασαν τη δήλωση του Νίκου Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θα συνεργαζόταν ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα.

Η παρουσιάστρια θέλησε να τοποθετηθεί, δίνοντας τη δική της οπτική για το θέμα.

«Ο Νίκος Γεωργιάδης μίλησε με ειλικρίνεια και ευγένεια, λέγοντας πως ο Γιώργος είναι υπέροχος στην παρέα, αλλά δύσκολος στη συνεργασία. Πιστεύω πως ο Γιώργος ίσως φάνηκε απαιτητικός λόγω των συνθηκών που βίωνε τότε.

Όταν κάποιος πιέζεται από μια κατάσταση ή από το κανάλι του, είναι φυσιολογικό να επηρεάζεται και στη δουλειά του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μόνιμα η ταμπέλα του “εύκολου” ή του “δύσκολου” συνεργάτη», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή πρόσθεσε: «Ακόμα και εγώ, που συνήθως θεωρούμαι καλή συνεργάτιδα, αν βρεθώ σε μια δύσκολη ή πιεστική φάση της ζωής μου, ειδικά όταν δεν αισθάνομαι καλά μέσα σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, μπορεί χωρίς να το θέλω να μεταφέρω αυτή την πίεση και στους άλλους».

Πηγή: Alpha

