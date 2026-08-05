Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός συνεχίζουν τις οικογενειακές διακοπές τους, απολαμβάνοντας όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα μαζί με τα παιδιά τους.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μια σειρά από καλοκαιρινές εικόνες, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μια όμορφη ημέρα κρύβεται στις μικρές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε. Καλημέρα».

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε, τη βλέπουμε να ποζάρει με το μαγιό της και να αγναντεύει το γαλάζιο της θάλασσας, ενώ σε άλλες φωτογραφίες και βίντεο καταγράφει όμορφες λεπτομέρειες από τις ξέγνοιαστες ημέρες τους.

Οι οικογενειακές στιγμές πρωταγωνιστούν, με τα παιδιά να χαίρονται το καλοκαίρι και τον Θέμη Σοφό να περπατά μαζί τους στην ακροθαλασσιά.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

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