Με το διαζύγιο «βόμβα» στην ελληνική showbiz – που έγινε γνωστό πριν λίγες ώρες- ασχολήθηκε το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου η εκπομπή Happy Day στον ALPHA, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η παρουσιάστρια, το ζευγάρι επιχείρησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, έχοντας ως βασική προτεραιότητα το ανήλικο παιδί του. Παρ’ όλα αυτά, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν καρπούς και οι δυο τους φέρονται να κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο χωρισμός αποτελεί τη μοναδική λύση.

«Δεν έχει βγει διαζύγιο. Ξέρω ότι το προσπάθησαν για πολύ καιρό, να βγουν μια λύση γιατί έχουν και ένα μικρό παιδί που είναι 7μιση χρονών. Ήθελαν πολύ να λειτουργήσει αυτό. Το προσπάθησε και αυτός και εκείνη και επειδή εκείνη είναι εκτός των φώτων δημοσιότητας και για πολύ καιρό προσπάθησαν να λειτουργήσει…Αυτοί που τους γνώριζαν και τους έχουν ζήσει ως ζευγάρι ήλπιζαν ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να τα ξαναβρούν γιατί το πάλεψαν και το ήθελαν πολύ. Όταν κάνεις παρέα με μια οικογένεια και έχεις περάσει όμορφα παρέα και ξέρεις ότι αγαπιέται ελπίζεις σε αυτή τη δύσκολη φάση της κρίσης ότι θα το ξεπεράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή για το διαζύγιο του Δημήτρη Σκαρμούτσου με την σύζυγό του, Μαριέττα Ντάνα.

Ο χωρισμός από την Μαριέττα Ντάνα

Για όσους δεν γνωρίζουν ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έχει αποκτήσει δύο γιους από δύο διαφορετικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, το 2008 απέκτησε τον μεγάλο του γιο, τον Γιώργο, ενώ τον Μάιο του 2018 απέκτησε τον μικρότερο γιο του, τον Αλέξανδρο, μαζί με την σύζυγό του, Μαριέττα Ντάνα.

Το ζευγάρι ήταν μαζί από το 2013 και ανέκαθεν κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς δεν ήθελε να απασχολεί με τα οικογενειακά του ζητήματα την επικαιρότητα. Όπως αποκάλυψε ο σεφ μπορεί να έχουν τραβήξει πλέον χωριστούς δρόμους, ωστόσο ο γιος τους είναι η κύρια προτεραιότητά τους.

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