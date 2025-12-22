Τα γενέθλια και οι γιορτές είναι πάντα ξεχωριστά για την οικογένεια της Σταματίνας Τσιμτσιλή και η χθεσινή ημέρα ήταν αφιερωμένη στον Θέμη Σοφό που έχει την ονομαστική του εορτή.

Η παρουσιάστρια του «Happy Day» θέλησε ευχηθεί στον σύζυγό της και δημόσια, δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία από πρόσφατη εμφάνισή τους στο χριστουγεννιάτικο δείπνο της ΕΛΠΙΔΑΣ συνοδεύοντάς την με την εξής ευχή: «Χρόνια πολλά στον Θεμιστοκλή που γιορτάζει κι εγώ να χαίρομαι τον δικό μου Θέμη».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz. Οι δυο τους μετρούν πάνω από 14 χρόνια έγγαμου βίου ενώ έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά.

Δείτε την ανάρτηση με τις δημόσιες ευχές της:

