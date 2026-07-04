H Σταματίνα Τσιμτσιλή λίγο μετά την ολοκλήρωση του Happy Day για τη φετινή τηλεοπτική χρονιά, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες που την περίμεναν έξω από τις εγκαταστάσεις του ALPHA.

Μεταξύ άλλων, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις αλλαγές που δρομολογούνται στην πρωινή ζώνη, σχολιάζοντας και τη μετακίνηση της Ζήνας Κουτσελίνη, την οποία χαρακτήρισε μια ιδιαίτερα «ιντριγκαδόρικη» τηλεοπτική εξέλιξη, αφήνοντας να εννοηθεί πως η νέα σεζόν αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι δηλώσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Δεν με αφήνει αδιάφορη αυτό που έγινε με τη Φαίη και το Breakfast@Star και θεωρώ ότι κανέναν μας δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορο, όταν κάτι συμβαίνει. Μοιραία, αργά ή γρήγορα επηρεάζει και τους υπόλοιπους», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή για το φινάλε των δυο αυτών εκπομπών που κόπηκαν οριστικά από τη ελληνική τηλεόραση. «Ωστόσο, θα πω για τη Φαίη, που την αγαπάω πάρα πολύ, ότι είμαι σίγουρη ότι θα βρει το δρόμο της. Το ίδιο εύχομαι και για τους συνεργάτες της. Και από κει και πέρα και για τον Ετεοκλή και την Ελένη και όλη τους την ομάδα εύχομαι να πάνε όλα καλά», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Στο ενδεχόμενο να τη δούμε να παρουσιάζει και κάτι επιπλέον, πέρα από το Happy Day, τη νέα σεζόν, η παρουσιάστρια επισημαίνει: «Κάτσε να δούμε τι θα γίνει τη νέα σεζόν, πόσα θα γίνουν, πόσα καινούργια, πόσα διαφορετικά και καλή θέληση και σκέψη υπάρχει» και σχολίασε: «Η πρωινή ζώνη του χρόνου θα είναι διαφορετική. Ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι κάπου απέναντί μας αποτελεί, ξέρεις, ένα ιντριγκαδόρικο σχέδιο. Της εύχομαι κάθε επιτυχία. Και νομίζω ότι θα ‘ναι μια ευκαιρία για ανανέωση και για τη Ζήνα».

govastiletto.gr– Φινάλε για το Happy Day με δυο μεγάλες αποχωρήσεις από την ομάδα