Η Πάρος αποτελεί και φέτος τον επίγειο παράδεισο της Σταματίνας Τσιμτσιλή για το καλοκαίρι. Μετά το φινάλε της εκπομπής της, η παρουσιάστρια άφησε την πρωτεύουσα για να βρεθεί στο εξοχικό της σπίτι στις Κυκλάδες. Μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τους έντονους ρυθμούς του πλατό, η ίδια απολαμβάνει στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας στο πλευρό του Θέμη Σοφού και των παιδιών τους.

Άλλωστε, η φετινή σεζόν υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητική για την παρουσιάστρια, η οποία βρισκόταν καθημερινά από νωρίς το πρωί στο τιμόνι του «Happy Day».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε μάλιστα με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες εικόνες από τις διακοπές της στην Πάρο. Στη νέα της ανάρτηση δημοσίευσε μια σειρά από καλοκαιρινά στιγμιότυπα, δίνοντας μια μικρή γεύση από τις πρώτες ημέρες των διακοπών της.

«Μια γεύση από καλοκαιράκι… Να περνάτε υπέροχα με τους ανθρώπους που αγαπάτε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

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