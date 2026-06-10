Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε στο «Happy Day» τις πρόσφατες δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη, εστιάζοντας κυρίως στις αναφορές που έγιναν για τις τηλεοπτικές εξελίξεις της επόμενης σεζόν.

Η παρουσιάστρια του Alpha, με χιουμοριστική διάθεση, ανέφερε πως η Ζήνα Κουτσελίνη επιβεβαίωσε ουσιαστικά τα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, αφήνοντας παράλληλα μια έμμεση αιχμή προς τον Γιώργο Λιάγκα, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει.

Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε ότι η Ζήνα προσπάθησε να είναι διακριτική απέναντι στους συναδέλφους της που βρίσκονται ακόμη στον αέρα, ενώ τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι για τις αλλαγές στο πρόγραμμα.

Όπως υπογράμμισε, είναι σημαντικό να υπάρχει σεβασμός προς τους ανθρώπους που ολοκληρώνουν τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, γι’ αυτό και οι όποιες ανακοινώσεις αναμένονται μετά το τέλος των εκπομπών.

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