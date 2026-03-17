Η Σταματίνα Τσιμτσιλή την Τρίτη 17 Μαρτίου σχολίασε στο Happy Day την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη για την κακοποιητική συμπεριφορά του Μπάμπη Λαζαρίδη κατά την διάρκεια της σχέσης τους.

«Εντάξει, αυτό είναι κάτι που ακούμε και μιλάμε για το προφίλ του κακοποιητή, ακριβώς έτσι όπως το σκιαγραφεί. Απλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το γιατί τώρα, μετά από 15 χρόνια; Είναι η πρώτη φορά που δίνει τόσες λεπτομέρειες για αυτό που βίωνε.

Kάποιοι χθες σε σχόλια την ειρωνεύονταν και κρατούσαν αποστάσεις από αυτά που έλεγε… Το κορίτσι είπε ότι και η οικογένειά της ήξερε. Ακόμη και η πρώην σύζυγος ήξερε, η κυρία Μαλλιωτάκη. Το λέω γιατί βιάστηκαν κάποιοι να αμφισβητήσουν τα λεγόμενά της», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Απλά και μένα με ξενίζει λιγάκι ο χρόνος. Φυσικά και είμαστε υπέρ του να δημοσιοποιούνται, και μια γυναίκα οποιαδήποτε στιγμή αισθανθεί την ανάγκη, να το πει, να το φωνάξει… απλά μετά από τόσα χρόνια, με όλα όσα έχουν συμβεί» είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Πάντα ήταν σε μια κατάσταση σοκ, απέφευγε να πει πολλά, θα μπορούσε να σκιαγραφήσει το προφίλ του ως τον τέλειο έρωτα, εκείνη πάντα ήταν ολιγαρκής στο τι έλεγε γι’ αυτόν. Ίσως ένας λόγος ήταν και αυτός, ίσως δεν ήταν ευτυχισμένη και δεν περνούσε καλά και σεβότανε ότι ήταν ένα μικρό παιδί», συμπλήρωσε για την Αγγελική Ηλιάδη η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η γνωστή τραγουδίστρια καλεσμένη στην εκπομπή «Unblock» με την Ελίνα Παπίλα ανέφερε: «Ήτανε πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα.

Υπήρξε πάρα πολύ πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ξέρεις, ήμουνα ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό. Σιγά-σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», εξομολογήθηκε η Αγγελική Ηλιάδη.

