Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τον Αύγουστο η Σταματίνα Τσιμτσιλή, επιστρέφοντας από ένα ταξίδι που είχε ονειρευτεί εδώ και χρόνια.

Η παρουσιάστρια ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά της στην Ιαπωνία, έναν προορισμό που ήθελε πολύ να επισκεφθεί και όπως αποκάλυψε μέσα από τα social media, αποτελούσε για εκείνη ένα πραγματικό όνειρο ζωής.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιδιαίτερη κουλτούρα της Ιαπωνίας, να εξερευνήσει τα διαφορετικά τοπία της χώρας και να δοκιμάσει νέες γεύσεις.

Λίγο πριν αφήσει πίσω της τις καλοκαιρινές διακοπές και επιστρέψει στην καθημερινότητά της, μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες από την οικογενειακή τους απόδραση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της περιέγραψε με ενθουσιασμό την εμπειρία της, αποκαλύπτοντας πως ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στην Ιαπωνία.

«Ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα, εικόνες που μαγνητίζουν το βλέμμα, διαφορετικές μυρωδιές και γεύσεις», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αίσθηση που της άφησε η συγκεκριμένη εμπειρία.

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