Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Παντρεμένοι από το 2011 και γονείς τριών παιδιών, κρατούν ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και την καριέρα τους, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο σε κάθε βήμα.

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια του ALPHA θέλησε να δείξει την αμέριστη στήριξή της στον σύζυγό της, ο οποίος ανακοίνωσε υποψηφιότητα για Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μέσα από ένα θερμό post στο Instagram, η Σταματίνα έγραψε: «Καλή επιτυχία στους ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ που χωρίς κομματικό χρίσμα διεκδικούν την ψήφο των δικηγόρων.

Περήφανη για τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου και υποψήφιο Πρόεδρο Δ.Σ.Α @thsofos που πάντα με γνώμονα την επιστήμη του και την αλήθεια πορεύεται σε ό,τι κάνει.».

Μια τρυφερή στιγμή που αποδεικνύει πως η υποστήριξη στην οικογένεια είναι πάντα το πιο δυνατό «όπλο» στις επαγγελματικές προκλήσεις.

