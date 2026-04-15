Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε στον Ευαγγελισμό για να συμπαρασταθεί στη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία μόλις ενημερώθηκε για την κατάστασή του, αποχώρησε από το «Happy Day» και έσπευσε στο νοσοκομείο.

Ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Τετάρτη 15 Απριλίου το πρωί, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε, ενώ συμμετείχε στον καθημερινό «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί, οι γιατροί αφού έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις, έκριναν ότι έπρεπε να προχωρήσουν σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποχώρησε, χωρίς να γίνει κάποια σχετική αναφορά, άμεσα από το στούντιο και τη θέση της στο πάνελ πήρε η Όλγα Λαφαζάνη, ενώ όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, μόλις η εκπομπή ολοκληρώθηκε, η Σταματίνα Τσιμτσιλή την επισκέφτηκε και περιμένει στο πλευρό της να ενημερωθεί για την κατάστασή του.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η βόλτα με τα παιδιά της στην παραλία της Κορίνθου τη Μεγάλη Πέμπτη