Το πνεύμα των Χριστουγέννων έχει κατακλύσει ήδη το σπίτι της Σταματίνας Τσιμτσιλή, αφού η παρουσιάστρια αποφάσισε να ξεκινήσει από νωρίς τις ετοιμασίες για τις γιορτές.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η οικοδέσποινα του «Happy Day» έδωσε στους διαδικτυακούς φίλους της μια μικρή γεύση από το χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού της, κοινοποιώντας δύο φωτογραφίες στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Στα στιγμιότυπα ποζάρει χαμογελαστή μπροστά στο εντυπωσιακό δέντρο, έχοντας ολοκληρώσει τον στολισμό του.

Για τη φετινή χρονιά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε μια πλούσια, γιορτινή διακόσμηση, με πολλά πολύχρωμα στολίδια και μπάλες σε χρυσές και κόκκινες αποχρώσεις, δημιουργώντας μια παραμυθένια ατμόσφαιρα στο σπίτι της.

Δείτε τις εικόνες που ακολουθούν:

govastiletto.gr – Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία από τα μαθητικά της χρόνια ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου