Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό». Η παρουσιάστρια έστειλε τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση και μετέφερε στο τηλεοπτικό κοινό την επιθυμία της Τίνας Μεσσαροπούλου.

«Θέλω να κάνω μια αναφορά σε σχέση με την Τίνα μας. Έχετε καταλάβει ότι μιλούμε ελάχιστα γι’ αυτό το γεγονός. Αυτό δεν είναι γιατί δεν μας λείπει η Τίνα μας. Αλλά γιατί σεβόμαστε τη στάση που θέλει να τηρήσει η οικογένεια, διακριτικότητα, σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την πορεία της υγείας του. Από χθες κάνει το γύρο του διαδικτύου ότι έγινε “το θαύμα”, πάει καλύτερα γίνεται σαφής αναφορά σε διάφορες αντιδράσεις που έχει ο υπουργός. Εγώ θα σας πω ότι όντως υπάρχει βελτίωση αλλά από κει και πέρα το τι συμβαίνει και αν συμβαίνει θέλω να αφήσουμε την Τίνα να το πει όταν θα θέλει ή με ιατρικό ανακοινωθέν. Κάθε μέρα που περνά είναι μια μικρή νίκη. Αυτό που επιθυμεί και η Τίνα και η οικογένειά του είναι σεβασμός και χαμηλοί τόνοι», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Και συνέχισε: «Θα μπορούσαμε κάθε μέρα και εμείς να έχουμε ένα μικρό ανακοινωθέν. Μέρα παρά μέρα είμαστε όλοι στον Ευαγγελισμό στο πλευρό της. Ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα αλλά η επιθυμία της Τίνας μας είναι να μην δημιουργείται θόρυβος γύρω από τη μάχη που δίνει γιατί είναι μια δύσκολη μάχη που δεν έχει ξεκάθαρα σημάδια βελτίωσης, δεν θέλει να γίνεται μεγάλη και εκτενής αναφορά σε προσωπικά δεδομένα του κυρίου Μυλωνάκη. Αυτό που θέλει η Τίνα είναι η αγάπη σας και η προσευχή σας».

