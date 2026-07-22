Μάλιστα, το χθεσινό – πολύ ζεστό – καλοκαιρινό βράδυ του Ιουλίου, βρήκε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να απολαμβάνει ένα πλούσιο γεύμα δίπλα στη θάλασσα μαζί με την οικογένειά της, από το οποίο και μοιράστηκε μια σπάνια, αλλά πολύ τρυφερή φωτογραφία με τη μητέρα της, η οποία, ως γνωστόν, είναι το παντοτινό στήριγμα της ζωής της.

Όπως είδαμε στο στιγμιότυπο, μαμά και κόρη κρατιούνται τρυφερά από το χέρι, έχοντας ολοκληρώσει τα πιάτα τους και χαλαρώνοντας με καλό κρασί.

Ενώ, από τις αναρτήσεις της παρουσιάστριας δεν έλειψε και ένα όμορφο κλικ με τον βενιαμίν της, Γιάννη, ο οποίος θέλησε να χαρίσει μια μεγάλη αγκαλιά στη μητέρα του, αφού οι δυο τους πόζαραν με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.

Για τη βραδινή της έξοδο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε επιλέξει ένα αέρινο maxi φόρεμα στις αποχρώσεις του λευκού και του κίτρινου, που ταίριαζε απόλυτα με τα island vibes.

govastiletto.gr – Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην Πάρο – Οι στιγμές με τον γιο της και οι βραδινές βόλτες στο νησί