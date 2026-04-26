Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός πραγματοποίησαν πριν μερικές ημέρες μια σπάνια κοινή βραδινή εμφάνιση.

Αναλυτικότερα το αγαπημένο ζευγάρι που μετρά σχεδόν 15 χρόνια έγγαμου βίου και έχει αποκτήσει τρία παιδιά, βρέθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας για να απολαύσει το εντυπωσιακό show του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου.

«Πάντα βγαίνουμε μαζί με τον σύζυγό μου. Δεν βγαίνουμε μαζί σε διάφορες ας πούμε εκδηλώσεις που μπορεί να έχει κάμερες και τέτοιου τύπου δημοσιότητα γιατί δεν αρέσει στον σύζυγό μου, αλλά πάντα τον χρόνο μας με τους φίλους μας τον περνάμε μαζί. Θα πάμε για ένα φαγητό, θα πάμε σινεμά, θα πάμε μια βόλτα. Είναι χαρά μας να περνάμε χρόνο μαζί και με τα παιδάκια μας» είπε σε πρόσφατες δηλώσεις της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Κατά την εμφάνισή τους στο νυχτερινό κέντρο οι δυο τους δεν αρνήθηκαν να φωτογραφηθούν μαζί.

Δείτε φωτογραφίες από τη βραδινή έξοδο του ζευγαριού:

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Σταματίνα Τσιμτσιλή: Γιατί αποφεύγει να πραγματοποιεί κοσμικές εμφανίσεις με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό