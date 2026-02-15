Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το μεγαλειώδες Μουσικό Γκαλά «Ελπίδα και Αγάπη» από το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στην κατάμεστη Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Ο κορυφαίος μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Teatro Massimo του Παλέρμο, Alvise Casellati, στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, ενθουσίασε το κοινό, σε μια σύμπραξη τέχνης και αλληλεγγύης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχτηκε τους χιλιάδες φίλους της ΕΛΠΙΔΑΣ που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής, θέλοντας να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα στήριξης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Το εμπνευσμένο, υψηλού επιπέδου πρόγραμμα ήταν ένας ύμνος στην αγάπη, με διάσημες άριες από αγαπημένες όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Γκουνό, Βάγκνερ και Ροσσίνι. Το παρών στο γκαλά έδωσαν και αρκετοί celebrities, ανάμεσα σε αυτούς η Σταματίνα Τσιμτσιλή , η οποία συνοδευόταν από τον δικηγόρο σύζυγό της, Θέμη Σοφό.

Το αγαπημένο ζευγάρι παρά το φορτωμένο του πρόγραμμα πάντα βρίσκει χρόνο για να αφιερώνει ο ένας στον άλλο αλλά και να ενισχύει με την παρουσία του τέτοιου είδους γκαλά.

Σταματίνα Τσιμτσιλή-Θέμης Σοφός

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού

Χρυσή Βαρδινογιάννη, Χριστιάννα Βαρδινογιάννη , Τζωρτζ Γουλανδρής, Μαριάννα Λαιμού, Άννα Μαρία, Νικόλαος Ντε Γκρες

Φωτογραφίες: panoulis

govastiletto.gr – «Toxic»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Δημήτρης Παπανώτας στη θεατρική πρεμιέρα του Κώστα Φραγκολιά