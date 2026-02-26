Με αφορμή το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός ταξίδεψαν μαζί με τα τρία τους παιδιά στο Ντουμπάι.

Το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε τον δημοφιλή προορισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για λίγες ημέρες χαλάρωσης και ποιοτικού χρόνου με την οικογένειά του. Μέσα από αναρτήσεις στα social media, η παρουσιάστρια του Happy Day μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις εμπειρίες τους.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα στην τηλεόραση, δείχνει να δίνει πάντα προτεραιότητα στην οικογένειά της. Το ταξίδι αυτό αποτέλεσε μια ευκαιρία για όλους να ξεφύγουν από την καθημερινότητα και να δημιουργήσουν νέες, όμορφες αναμνήσεις.

Δείτε τις φωτογραφίες:

