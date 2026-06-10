Τα γενέθλιά της είχε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στις 31 Μαΐου, όπου συμπλήρωσε τα 44 της χρόνια. Ωστόσο το πάρτι για τα γενέθλιά της κατάφερε να το κάνει χθες, Τρίτη 9 Ιουνίου, έχοντας στο πλευρό της τις αγαπημένες της φίλες και συνεργάτιδες.

Η παρουσιάστρια του «Happy Day» διοργάνωσε ένα ξεχωριστό δείπνο σε γνωστό sushi bar στην Κηφισιά και όλοι ήταν εκεί για να της ευχηθούν Happy Birthday σε μια βραδιά γεμάτη ζεστασιά, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το παρών ήταν η Ελένη Τσολάκη, η Μαρία Παλιαλέξη, η Όλγα Λαφαζάνη και η Ιωάννα Μπούκη-Σρόιτερ.

Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με χαμόγελα, όμορφες συζητήσεις και ευχές να πρωταγωνιστούν, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες στους καλεσμένους.

Δείτε φωτογραφίες από το dinner για τα 44α γενέθλια της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Η έκπληξη που έκαναν οι συνεργάτες της για τα γενέθλιά της

Η ήρεμη και ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός μετρούν περισσότερα από 15 χρόνια ευτυχισμένου γάμου και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη.

«Δεν υπάρχει μυστικό για να κυλάει αρμονικά ένας γάμος. Ο γάμος είναι κάτι του οποίου βασικό συστατικό είναι η ελευθερία. Ο σεβασμός είναι το δεύτερο βασικό στοιχείο και το τρίτο η ταπεινότητα και η αυτοθυσία, διότι σε μια διαφωνία ο ένας από τους δυο θα πρέπει να κάνει πίσω. Δηλώνω πάντα ερωτευμένος με τη Σταματίνα. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί», έχει δηλώσει σε τηλεοπτική εκπομπή ο Θέμης Σοφός.

Για την Σταματίνα, ο γνωστός δικηγόρος είναι σύντροφος, συνοδοιπόρος και ένας υπέροχος μπαμπάς για τα αγγελούδια τους.

Η γνωριμία, ο έρωτας και ο γάμος τους έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Ήμουν σε μια ηλικία που είχα ζήσει πράγματα και ήξερα τι ήθελα από ένα σύντροφο. Ήμουν κατασταλαγμένη. Γι’ αυτό όλα μεταξύ μας κύλησαν πολύ γρήγορα, αλλά συνάμα πολύ φυσιολογικά και ομαλά. Στους έξι μήνες που ήμασταν μαζί, μου έκανε πρόταση γάμου και άφησα το σπίτι που είχα νοικιάσει για να μείνω μόνη μου. Μάλιστα, ενώ είχα υπογράψει συμβόλαιο για δύο χρόνια, δεν έμεινα ούτε δέκα μήνες, καθώς μετακόμισα στο σπίτι του Θέμη» είχε αποκαλύψει στο παρελθόν σε συνέντευξη της η γνωστή παρουσιάστρια.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μετά από 1,5 χρόνο σχέσης, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Θέμη Σοφό στις 25/6/11 στον Ιερό ναό του Άγιο Σεραφείμ στο κτήμα Νάσιουτζικ, ανταλλάσσοντας μερικά παθιασμένα φιλιά μπροστά στις κάμερες που έγιναν κυριολεκτικά talk of the town. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν δυο πολύ καλοί τους φίλοι, ο Άγγελος Καρακερέντης από την πλευρά του γαμπρού και η Αλεξάνδρα Μπουτούρη από τη πλευρά της νύφης.

Η πρώτη τους κόρη Νάγια γεννήθηκε τον Μάιο του 2013, ενώ ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2014 η ευτυχία του ζευγαριού συμπληρώθηκε με τον ερχομό της δεύτερης κόρης τους, Μαίρης.

Το 2017 η Σταματίνα Τσιμτσιλή γέννησε τον τρίτο καρπό του έρωτα τους τον Γιάννη Εφραίμ, ο οποίος ολοκλήρωσε την οικογενειακή τους ευτυχία.

Η κουμπαριά με τη Σάσα Βαρδινογιάννη

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Σάσα Βαρδινογιάννη επισφράγισαν τη φιλία τους με μια κουμπαριά. Η Σάσα Βαρδινογιάννη έγινε το 2018 πνευματική μητέρα του μικρού Ιωάννη – Εφραίμ. Η βάφτισή του έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στη Μυτιλήνη.

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