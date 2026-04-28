Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, δύο εβδομάδες μετά τη διάγνωση με ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

Η σύζυγός του και δημοσιογράφος, Τίνα Μεσσαροπούλου, βρίσκεται στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή, αποχωρώντας εκτάκτως από το Happy Day, το μοιραίο πρωί της 15ης Απριλίου.

Αυτές τις δύο εβδομάδες, τη θέση της Τίνας Μεσσαροπούλου στο πάνελ του Happy Day έχει πάρει προσωρινά η Όλγα Λαφαζάνη.

Το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, με αφορμή τις δημόσιες ευχές της Φαίης Σκορδά προς τη δημοσιογράφο και το σύζυγό της, που νοσηλεύεται, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να τοποθετηθεί, απαντώντας παράλληλα στα μηνύματα αγάπης και στήριξης που λαμβάνει από τους τηλεθεατές.

Η παρουσιάστρια ανέφερε: «Όσο για αυτό που είπε η Φαίη για την Τίνα μας, την ευχαριστούμε. Όλοι την έχουν στο μυαλό τους την Τίνα μας. Το καταλαβαίνουμε καθημερινά με ερωτήσεις, με μηνύματα, με τηλέφωνα. Ο λόγος που δεν κάνουμε αναφορές σε καθημερινή βάση είναι γιατί δεν θέλουμε να την επιβαρύνουμε συναισθηματικά. Ξέρει ότι ούτως ή άλλως και δια ζώσης είμαστε στο πλευρό της αλλά μας αρέσει όταν έμπρακτα οι άνθρωποι δείχνουν την αγάπη τους».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κατέληξε στο μήνυμά της: «Μας λείπει και είμαστε στο πλευρό της, που είναι στο πλευρό του άνδρα της».

