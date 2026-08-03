Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη ημέρα η μεγάλη μάχη με τις πυρκαγιές στη Βοιωτία και τη δυτική Αττική, με τις φλόγες να έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και δασικές εκτάσεις.

Την ίδια στιγμή, ένα πέπλο θλίψης καλύπτει τη χώρα, καθώς ο κατάλογος των θυμάτων στα πύρινα μέτωπα μεγαλώνει. Μετά τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών που παγιδεύτηκαν στο όχημά τους νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Ψάθα, όπου δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν στον αέρα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαινε μαζί του. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα δύο μέλη του δεύτερου πληρώματος διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο 251 ΓΝΑ, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα συμπαράστασης μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Σε εκείνους που πάλεψαν με μοναδικό τους όπλο το θάρρος και την αίσθηση του χρέους. Δύο πυροσβέστες έφυγαν την περασμένη εβδομάδα τόσο άδικα και δύο πιλότοι σήμερα. Η αυτοθυσία τους δεν είναι απλώς μια πράξη ηρωισμού. Είναι μια υπενθύμιση ότι κάποιοι άνθρωποι βάζουν τη ζωή των άλλων πάνω από τη δική τους», έγραψε χαρακτηριστικά σε story που ανέβασε πριν από λίγη ώρα.

govastiletto.gr -Σταματίνα Τσιμτσιλή: Γιατί ξεκίνησε δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης 20 χρόνια μετά τον πρώτο;