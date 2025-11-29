Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε ξανά την στήριξή της στον Θέμη Σοφό, μέσα από μια δημοσίευσή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Η παρουσιάστρια του «Happy Day» ευχήθηκε στο σύζυγό της «Καλή Επιτυχία», αφού ο ίδιος είναι υποψήφιος Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τις φετινές εκλογές της 30ής Νοεµβρίου.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έγραψε: «Καλή Επιτυχία στους ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ.

Μόνο υπερήφανη μπορώ να νιώθω για τον συνοδοιπόρο της ζωής μου @thsofos που με προσήλωση, ήθος και εργατικότητα πορεύεται στο χώρο της δικηγορίας, εδώ και τρεις δεκαετίες.

Στις Εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που διεξάγονται αύριο και τη Δευτέρα, κατεβαίνει χωρίς κομματική υποστήριξη και με μοναδικό γνώμονα τα «πιστεύω» του, την ακεραιότητά του, αλλά και την εμπειρία που έχει αποκομίσει από τις εκατοντάδες παραστάσεις του στα δικαστήρια».

