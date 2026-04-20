Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στην έναρξη της εκπομπής «Happy Day», στέλνοντας το δικό της μήνυμα στήριξης και ελπίδας, με αφορμή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς φορτισμένη, ευχήθηκε μια καλύτερη εβδομάδα για όλους, τονίζοντας τη σημασία της προσευχής και της θετικής σκέψης για τους ανθρώπους που δοκιμάζονται.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα ήθελε να μπορεί να «αγκαλιάσει» το τηλεοπτικό κοινό, εκφράζοντας την ευχή να υπάρξουν θετικές εξελίξεις για όλους όσους περνούν δύσκολες στιγμές.

Η αναφορά της συνδέεται άμεσα με την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη στις 15 Απριλίου.

Στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, στενή συνεργάτιδα της παρουσιάστριας, γεγονός που κάνει την κατάσταση ακόμη πιο προσωπική για την ίδια.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, γεγονός που αφήνει περιθώρια συγκρατημένης αισιοδοξίας.

Govastiletto.gr – Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Μυλωνάκη: «Δίνει μάχη για τη ζωή του» – Στο πλευρό του η Τίνα Μεσσαροπούλου