Με ένα τρυφερό μήνυμα γεμάτο αγάπη και σεβασμό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου 2026) μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η παρουσιάστρια στο μήνυμά της αναφέρθηκε τόσο στις μητέρες που μας έφεραν στη ζωή όσο και στα κορίτσια που μεγαλώνουμε με αγάπη και ελπίδα για το μέλλον, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις γυναίκες που παλεύουν καθημερινά για τον εαυτό τους και τους ανθρώπους που αγαπούν.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες! Σε αυτές που μας έφεραν στη ζωή αλλά και στα κορίτσια που μεγαλώνουμε με αγάπη κι ελπίζουμε κάποτε να γίνουν αυτό που ονειρευόμαστε ως ενεργά μέλη της κοινωνίας. Κυρίως όμως χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες που παλεύουν καθημερινά αψηφώντας τις δυσκολίες για να στηρίξουν τον εαυτό τους και τους ανθρώπους που αγαπούν. Στην εποχή που ζούμε τίποτα δεν θεωρείται αυτονόητο για αυτό μην ξεχνάτε να λέτε “σ’ αγαπώ” σ’ αυτές τις γυναίκες που φέρνουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας κάθε φορά που τις βλέπετε ή επηρεάζουν θετικά την καθημερινότητα και τη ζωή σας. #happywomensday».

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν τις δικές τους ευχές και να συμφωνήσουν με το μήνυμα που θέλησε να περάσει για τη δύναμη της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.

