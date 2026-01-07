Με την πρώτη ζωντανή εκπομπή για το 2026 επέστρεψε το πρωί της Τετάρτης 7/1 η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο “Happy Day”. Η παρουσιάστρια ξεκίνησε την εκπομπή παίρνοντας θέση για τις κριτικές που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο σχετικά με τα μαγνητοσκοπημένα επεισόδια των εορτών.

Μάλιστα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.

«Για εμάς είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σας σε αυτό το ωραίο πρωινό ξύπνημα. Καλή υγεία, με φως, με όμορφες ειδήσεις που τις έχουμε ανάγκη. Δεν ξεκίνησε με αυτές το 2026 αλλά δεν πειράζει, έχουμε καιρό να γυρίσουμε τροχό.

Θέλω να πω -επειδή άκουσα κάποια σχόλια ότι ήταν εργάσιμη η Δευτέρα 5 του μήνα και γιατί λείπαμε- το “Happy Day” ήταν η μοναδική εκπομπή ή από τις λίγες ψυχαγωγικές που ήταν ζωντανά στις επάλξεις μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Ο λόγος ήταν ότι δώσαμε ένα φανταστικό δώρο», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Δεν το λέω με διάθεση απολογίας, απλά θέλω να σας εξηγήσω τα γεγονότα και άλλες φορές συμβαίνει, όλοι γράφουμε κάποιες εκπομπές και τις μαγνητοσκοπούμε για να βγούμε σε κάποιες ημέρες άδειας, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους συνεργάτες μας.

Έτυχε φέτος με κάποια γεγονότα, όπως με τον θάνατο του σπουδαίου δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη, να φανεί ότι δεν ήμασταν ζωντανά να πούμε μια κουβέντα, το κάναμε μέσω των social media. Αλλά η αγάπη του κόσμου και η θλίψη για αυτή την απώλεια είναι γεγονός και την έχουμε νιώσει όλοι μας. Από κει και πέρα προσωπικότητες όπως ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνουν το στίγμα τους χωρίς εμείς να πούμε πάρα πολλά», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

