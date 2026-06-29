Καλεσμένος της Νίκης Λυμπεράκη ήταν το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Πάμε μια βόλτα;” ο Σταμάτης Φασουλής.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, μίλησε για τα πρώτα του βήματα στον χώρο της τέχνης και για τη στάση που είχε ο πατέρας του σ’ αυτά.

«Η καριέρα μου άρχισε πριν από την καριέρα μου και άρχισε εδώ, στην Κυψέλη, στο Ινστιτούτο Αμερικανικών σπουδών. Όπου αντί να κάτσω να ρημαδομάθω τα αγγλικά, μαζευτήκαμε όλοι οι φιλότεχνοι της τάξης και κάναμε έναν θεατρικό θίασο. Το ήθελα εγώ πάρα πολύ και τους έπεισα», είπε αρχικά ο Σταμάτης Φασουλής.

«Έβλεπα συνέχεια θέατρο, ήταν το δώρο της μητέρας μου κάθε Κυριακή απόγευμα. Έφτασα στην Γ’ Γυμνασίου να ‘χω δει 27 παραστάσεις. Η μητέρα μου έκανε ότι δεν στήριζε μετά το όνειρο μου, αλλά το στήριζε ουσιαστικά και της άρεσε πολύ. Ο πατέρας μου ήθελε να πάω αξιωματικός ναυτικού γιατί ο θείος μου ήταν ναύαρχος. Μετά, βέβαια, με καμάρωσαν πάρα πολύ», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Με τον πατέρα μου δεν είχαμε ουσιαστικά σχέση. Ήταν στο σπίτι αλλά ήταν από διακριτικός μέχρι αδιάφορος. Ήταν σαν να μην με βλέπει, δεν ενέκρινε καθόλου αυτή την τάση που είχα προς το θέατρο και την καλλιτεχνία. Δεν μου είπε τίποτα ποτέ, αλλά έκανε κάτι χειρότερο. Έκανε πως δεν μ’ έβλεπε, πολύ χειρότερο», κατέληξε ο Σταμάτης Φασουλής.

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