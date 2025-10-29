Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Σταμάτης Γονίδης το βράδυ της Τρίτης (28/10) βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου το «The 2Night Show».

Ο επιτυχημένος λαϊκός τραγουδιστής παραχώρησε μία εφ’όλης της ύλης συνέντευξη και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την οικονομική καταστροφή που υπέστη, εξηγώντας τι συνέβη κι έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας του.

«Αν δεν είχα οικονομικά θέματα δεν θα κουραζόμουν τόσο πολύ. Η αγάπη του κόσμου μου διώχνει την κούραση. Επί ΠΑΣΟΚ πλήρωσα 858.000 ευρώ πρόστιμο από λάθη λογιστών και δικηγόρων. Η δουλειά μου είναι να τραγουδώ, δεν ξέρω λογιστικά. Εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους και πλήρωσα την επιλογή μου. Καπάκι τώρα ξανά. Αλλά δε μασάω, για αυτό θα δουλέψω τον χειμώνα.

Ευτυχώς τώρα έχω έναν πολύ καλό λογιστή. Ο Θεός να τον έχει καλά, έχει βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν

θέλω να χρωστάω, δεν μπορώ να ντρέπομαι και δεν ανέχομαι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μου. Βάζω νερό στο κρασί μου σε όλα, αλλά αυτά τα τρία πράγματα δεν τα δέχομαι» αποκάλυψε ο Σταμάτης Γονίδης.